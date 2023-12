Cewe Stiftung Aktie: Alles im Griff?

Die Aktie der Cewe Stiftung wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, und ihr wahres Kursziel wird auf einen Anstieg um +27,25% vom aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 28.12.2023 verzeichnete die Cewe Stiftung Aktie am Finanzmarkt einen Rückgang von -0,59%. Insgesamt stieg der Kurs jedoch in den letzten fünf Handelstagen um +2,32%, was auf eine vergleichsweise optimistische Stimmung am Markt hindeutet.