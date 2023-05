Cevat Yerli und The TMRW Foundation starten das Internet of Life mit der Vorstellung ihres Advisory Boards.

New York (ots/PRNewswire) -Vorsitzender des Advisory Boards wird Dr. Josef Ackermann, ehemaliger Chef der Deutschen BankMit Beginn der Umsetzung des Internet of Life™ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3869398-1&h=1844123261&u=https%3A%2F%2Fiol.org%2F&a=%E2%84%A2), der Unternehmensvision für die dritte Generation des Internets, das ganz auf die Stärke der Realität setzt, hat The TMRW Foundation heute ihr Advisory Board vorgestellt.Unter der Idee Internet of Life™ fasst das Unternehmen seine Grundüberzeugungen zusammen: Der Glaube an ein digitales Zusammensein in Echtzeit, wahre Identität im digitalen Raum und Lösungen, die natürliche Gewohnheiten des Menschen abbilden.Mit dieser Vision will man den bevorstehenden Wandel vom 2D Internet, das wir kennen, hin zu den vernetzten 3D Räumen im Internet der Zukunft prägen. Die Web 3.0 Technologie von The TMRW Foundation fokussiert dabei auf eine Umsetzung, die inklusiv, zugänglich und menschlich ist. Und Spaß macht.Mit dem Advisory Board erhält das Internet of Life™ nun prominente Unterstützung von fünf international erfahrenen Führungspersönlichkeiten, die aus der Topliga der Wirtschaft, Politik und Web 3.0-Technologie stammen. Ihr gemeinsamer Erfahrungsschatz und die Expertise sollen sicherstellen, dass die weitere Technologieentwicklung des Unternehmens entlang der gesellschaftlichen Bedürfnisse weltweit ausgerichtet wird.Zu den Gründungsmitgliedern des Advisory Boards zählen:- Dr. Josef Ackermann, ehemaliger CEO und Vorsitzender der Deutschen Bank- Enda Kenny, ehemaliger Premierminister von Irland- Chris Thomas, Vorsitzender und Gründer, Integrated Insights Limited- Michael Warren, Managing Director, Albright Stonebridge Group, Dentons Global Advisors- Song K. Jung, Gründungsvorsitzender einer der weltweit größten Unternehmensgruppe für geistiges Eigentum und TechnologieDas Advisory Board ist dauerhafter Ansprechpartner und Kontrollgremium in allen Fragen von Leadership, Corporate Governance und Strategie. The TMRW Foundation wird ihr Angebot an transformativen Dienstleistungen in globalen Sektoren wie Regierung, Bildung, Finanzen, Recht, Unterhaltung dabei weiter lancieren und ausbauen.Der adressierbare Markt der Metaverse-Wirtschaft wird bis 2030 weltweit voraussichtlich auf 8 bis 13 Billionen US-Dollar und 5 Milliarden Nutzer anwachsen (Citi GPS, 2022).Mit einem Pool von weit über 300 Patenten hat The TMRW Foundation eine proprietäre Social 3D-Technologieplattform entwickelt, die als Grundlage für die Umsetzung des Internet of Life™ dient. Erstes Beispiel ist die 3D-Kommunikationsplattform ROOM, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3869398-1&h=1614825581&u=https%3A%2F%2Froom3d.com%2F&a=%2C) auf der sich Anwender in lebensechten Szenarien mit Echtzeit-Video-Chats begegnen.Mit weiteren Patenten im Bereich von 3D-Simulation, AR, VR und Künstlicher Intelligenz ist The TMRW Foundation für die Umsetzung des Web 3.0 in verschiedensten Industriebereichen vorbereitet.„Die Verpflichtung solch außergewöhnlicher Branchenführer in unseren Advisory Board ist Ausdruck unserer Vision", sagt Cevat Yerli, Gründer und CEO von The TMRW Foundation und weltweit anerkannter Vorreiter der Gaming-Branche. „Wir bringen talentierte und hoch erfahrene Führungskräfte mit unterschiedlichem Hintergrund zusammenbringen, um uns in der Entwicklung und Implementierung von Web 3.0-Lösungen zu unterstützen, die Teil von Lösungen sein können für die Herausforderungen, denen sich die Gesellschaft heute auf der ganzen Welt gegenübersieht. Ich fühle mich geehrt, dass sie unsere strategische Ausrichtung teilen. Und ich freue mich darauf, eng mit ihnen allen zusammenzuarbeiten, während wir der Welt weitere Produkte, Ideen und Konzepte vorstellen."Auf seine Ernennung angesprochen, kommentiert Josef Ackermann, Vorsitzender des Advisory Boards von The TMRW Foundation und ehemaliger CEO und Vorsitzender der Deutschen Bank: „The TMRW Foundation unterscheidet sich von anderen Organisationen durch den klaren Fokus auf Technologieprodukte und -dienstleistungen, die für die Allgemeinheit zugänglich sind. Damit reagiert man auf das Ungleichgewicht, das in den letzten Jahren durch den unterschiedlichen Zugang zu technologischem Fortschritt weltweit entstanden ist. Es ist so viel wichtige Arbeit in der Vorbereitung der Gesellschaft auf die Zukunft von Web 3.0 zu leisten, und ich freue mich darauf, das Team in seiner Arbeit zu unterstützen."Enda Kenny, ehemaliger Premierminister von Irland, fügt hinzu: „Ich empfinde es als Privileg, dem Advisory Board zu einer Zeit beizutreten, in der die Zusammenarbeit zwischen dem privaten Sektor und der Regierung wichtiger denn je für Bereitstellung wichtiger Dienstleistungen für die Gesellschaft ist. Ich glaube fest an die Mission von The TMRW Foundation und freue mich darauf, die Weiterentwicklung der strategischen Ziele des Unternehmens zu unterstützen."Chris Thomas, Vorsitzender und Gründer von Integrated Insights, sagt: „Die heutige Technologiewirtschaft ist ein unglaublich dynamischer und sich verändernder Sektor. Ich freue mich, The TMRW Foundation dabei unterstützen zu können, die Art und Weise, wie wir auf der ganzen Welt kommunizieren, zu revolutionieren."Michael Warren, Managing Director der Albright Stonebridge Group, Teil von Dentons Global Advisors, fügt hinzu: „In den letzten Jahren gab es viele Entwicklungen, die vor allem das digitale Spielfeld für Regierungen und Privatunternehmen völlig verändert haben. The TMRWFoundation möchte nun definieren, wie sich die Technologie von Web 3.0 auf das Leben der Menschen auswirkt."Song K. Jung kommentiert: „Es ist mir eine Freude, meine langjährige Erfahrung im Patentrecht bei diesem spannenden Unterfangen einzubringen. In der schnelllebigen, technologiegetriebenen Welt von heute ist der Schutz geistigen Eigentums wichtiger denn je. Ich fühle mich geehrt, Teil eines Teams zu sein, das dies erkennt und das sich der Innovation verschrieben hat. Das Portfolio von The TMRW Foundation mit 3D-Simulationen, virtueller und erweiterter Realität und KI-betriebenen Produkten ist wirklich beeindruckend. Ich möchte dazu beitragen, dieses wertvolle geistige Eigentum zu schützen und zu monetarisieren."Weitere Informationen über The TMRW Foundation finden Sie auf tmrw.com.HINWEISE FÜR DIE REDAKTION Herr Cevat Yerli steht für Interviews und Kommentare zur Verfügung, insbesondere zu den Themen Zukunft des Internets und der Kommunikation sowie der Schaffung sicherer, integrativer digitaler Umgebungen.Um ein Interview zu vereinbaren oder weitere Medienanfragen zu stellen, wenden Sie sich bitte an:[Olivera Radic, olivera.radic@tmrw.com]Informationen zu The TMRW Foundation The TMRW Foundation, gegründet von Cevat Yerli, dem ehemaligen CEO von Crytek, konzentriert sich auf Produkte, die Gamifizierung, Urbanisierung und Digitalisierung kombinieren: ein zukunftsorientiertes Portfolio von 3D-Simulationen, virtueller und erweiterter Realität und KI-gestützter Produkte, das über mehr als 300 Patente verfügt. Das wichtigste geistige Eigentum von The TMRW Foundation ist das Internet of Life™, sein Konzept und technischer Rahmen RealityOS™, sowie die Produkte und Initiativen, die die Stiftung im TMRW Lab entwickelt. 