Mit Ceva wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Ceva-Aktie wird als "Gut" eingestuft, basierend auf einer Bewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 45 USD, was einer potenziellen Performance von 120,05 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie als Neutral-Titel betrachtet wird, mit einem RSI7-Wert von 72,92 und einem RSI25-Wert von 58,37. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ceva einen Wert von 5624 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche (KGV von 70,47) als überbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Ceva derzeit bei 22,82 USD liegt, während der Aktienkurs bei 20,45 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 21,86 USD, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.