Ceva Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Ceva wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 83,44 Punkten, was darauf hindeutet, dass Ceva überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 72,28, was ebenfalls auf eine Überbewertung hinweist und somit auch zu einer "Schlecht"-Bewertung für den RSI25 führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ceva liegt derzeit bei 5624, was bedeutet, dass die Börse 5624,25 Euro für jeden Euro Gewinn von Ceva zahlt. Dies ist 7842 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 70, wodurch der Titel als überbewertet eingestuft wird und eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des KGV erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Ceva veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ceva-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 22,39 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 18,84 USD weicht somit um -15,86 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (21,68 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-13,1 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Ceva-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis der technischen Analyse.