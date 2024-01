Ceva Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Anleger-Stimmung bei Ceva ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was dazu geführt hat, dass die Aktie insgesamt als "gut" bewertet wird.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Ceva in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,06 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -50,16 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite mit 16 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 20,9 USD um -9,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 21,73 USD, was einer Abweichung von -3,82 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In fundamentaler Hinsicht weist Ceva mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5624,25 einen deutlich höheren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Das durchschnittliche KGV der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 70, was zu einer Abweichung von 7880 Prozent führt. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft, und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Schlecht"-Rating.