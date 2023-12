Ceva Aktie: Das war abzusehen!

Die fundamentale Analyse von Ceva zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens bei 5624,25 liegt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 69,02 liegt. Dies bedeutet, dass Ceva als überbewertet eingestuft wird.

In den sozialen Medien zeigt sich eine überwiegend positive Stimmung der Anleger gegenüber Ceva in den letzten Tagen. Von insgesamt zehn Tagen waren sechs Tage positiv, vier Tage negativ und an vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als neutral eingestuft, was zu einer positiven Anlegerstimmung führt.

Die durchschnittliche Bewertung von Ceva durch Analysten ist insgesamt positiv, basierend auf einer einzigen positiven Meinung und keinen neutralen oder negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 94,89 Prozent hin, was zu einer positiven Analysteneinschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Ceva liegt bei 41,27 über 7 Tage und bei 44 über 25 Tage, was auf eine neutrale Position des Unternehmens hinweist.

Insgesamt erhält Ceva daher eine neutrale bis positive Bewertung basierend auf fundamentalen, Anleger- und Analystenindikatoren.