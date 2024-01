Ceva Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Analystenbewertung für die Ceva-Aktie zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen alle als "Gut" eingestuft werden. Es gibt keine neutralen oder negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist somit "Gut". Das durchschnittliche Kursziel beträgt 45 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 115,31 Prozent steigen könnte. Daher ergibt sich eine Empfehlung, die auch als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ceva-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 23,01 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 20,9 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -9,17 Prozent und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachtet, liegt dieser bei 21,73 USD, nahe dem letzten Schlusskurs von 20,9 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Ceva in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Zur fundamentalen Bewertung der Aktie zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ceva mit einem Wert von 5624,25 deutlich über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 70 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "teuer" eingestuft wird und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating erhält.