Ceva Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Ceva-Aktie wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Auch aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Ceva-Aktie als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit 5624,25 um 8243 Prozent höher als der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 23,93 USD, wohingegen der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 21,63 USD lag. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch zeigt die Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage eine "Gut"-Bewertung.

Das Stimmungsbild bei Ceva hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies spiegelt sich in einer "Schlecht"-Bewertung für das Sentiment und Buzz wider. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Ceva in allen Bereichen überwiegend eine "Schlecht"-Bewertung.