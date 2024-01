Ceva Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Ceva-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie eine "Gut"-Bewertung, basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 45 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 111,86 Prozent entspricht. Trotz fehlender Analystenupdates im letzten Monat erhält Ceva insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder wurden auffällige Tendenzen in den sozialen Medien noch signifikante Unterschiede in der Diskussion über Ceva registriert. Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Ceva-Aktie am letzten Handelstag bei 21,24 USD lag, was einem Unterschied von -8,61 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (23,24 USD) entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auf der kürzeren Analysebasis des 50-Tages-Durchschnitts (21,22 USD) erhält Ceva jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ceva derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsunternehmen. Mit einer Differenz von 2,13 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".