Ceva Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Aktie von Ceva wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Ceva vor. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten für das Kursziel liegt bei 45 USD, was einer erwarteten Steigerung von 138,85 Prozent entspricht, basierend auf dem derzeitigen Schlusskurs von 18,84 USD. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Ceva derzeit um -13,1 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (GD200) beträgt die Distanz -15,86 Prozent, wodurch auch hier eine Einstufung als "Schlecht" erfolgt.

Das Stimmungsbild zu Ceva hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, basierend auf der Auswertung der sozialen Medien. Dies führt zu einer Bewertung der Stimmung als "Schlecht", während die Stärke der Diskussion als "Neutral" eingestuft wird. Zusammengefasst erhält Ceva daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Ceva um -5,06 Prozent niedriger. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnete eine mittlere Rendite von 3910,02 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Ceva mit 3915,08 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für die Aktie von Ceva.