Ceva-Aktie: Was ist da eigentlich passiert?

Was ist passiert? Die Aktie des Unternehmens Ceva fiel am Mittwochmittag um mehr als 12 Prozent auf 20,2 Euro (Stand: 09.08.2023, 13:30 Uhr, Tradegate). Der Wert dieses Titels zeigt nun einen Rückgang von 36 Prozent im Vergleich zu den vergangenen zwölf Monaten.

Ceva agiert eher unbekannt in Deutschland und hat seinen Hauptsitz im US-Bundesstaat Maryland. Das Unternehmen gilt als führender Anbieter lizenzierter drahtloser Konnektivitäts- und Sensortechnologien und bietet unter anderem Signalprozessoren, KI-Motoren sowie Lösungen für Bildoptimierung und Spracheingabe an. Diese Produkte finden breite Anwendung – von Robotik über Smartphones bis hin zur Luft- und Raumfahrt.

Ceva enttäuscht mit neuen Ergebnissen

Am Mittwoch präsentierte Ceva neue Geschäftszahlen, die am Markt jedoch sehr negativ ankamen. So erzielte das...