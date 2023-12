Ceva Aktie: War das schon alles?

Technische Analyse: Die technische Analyse der Ceva-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 23,75 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23,88 USD, was einem Unterschied von +0,55 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs (20,15 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+18,51 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Ceva-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Ceva wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was insgesamt zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Aktuell liegt der RSI der Ceva-Aktie bei 21,09, was als überverkauft eingestuft wird und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 33, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung für den RSI führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Ceva bei -28,04 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 3,51 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Ceva mit -31,55 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.