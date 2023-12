Ceva Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Coty":

Ceva, ein Unternehmen aus dem Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnet Ceva eine Rendite von -28,04 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie", was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche von 3,51 Prozent liegt Ceva mit 31,55 Prozent deutlich darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ceva-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 23,75 USD, während der letzte Schlusskurs bei 23,88 USD lag, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 20,15 USD, wobei der letzte Schlusskurs 18,51 Prozent darüber liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Ceva für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die relative Stärke der Ceva-Aktie wird anhand des Relative Strength-Index (RSI) betrachtet. Der RSI für die letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 21,09, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI für die letzten 25 Tage liegt bei 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Ceva-Aktie für den RSI eine "Gut"-Einstufung.