Ceva Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Aktienkurs von Ceva im Bereich Informationstechnologie hat eine Rendite von -5,06 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 25,91 Prozent, während Ceva lediglich 30,97 Prozent erzielte. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Ceva beträgt gegenwärtig 0 Prozent, was nur knapp unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den sozialen Medien wurde Ceva in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Ceva-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 9,09 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.