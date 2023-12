Ceva Aktie: Keine Angst!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Ceva ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Einflussfaktor für die Aktie zu berücksichtigen. Dabei wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen der letzten Tage hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Unsere Bewertung der Anlegerstimmung ergibt somit insgesamt ein "Gut".

Analysten bewerten die Aktie von Ceva langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen wie folgt: 1 "Gut", 0 "Neutral", 0 "Schlecht". Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Ceva aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 45 USD, was einer Erwartung von 92,23 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 23,41 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen vergeben wir daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, gibt für Ceva einen Wert von 60,35 an, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 44,05 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral" auf technischer Basis.

In Bezug auf die Dividende weist Ceva derzeit eine Dividendenrendite von 0% auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,2% für die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.