Ceva Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Ceva verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,54 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 3933,98 Prozent, was bedeutet, dass Ceva im Branchenvergleich um -3977,53 Prozent underperformed hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 580,95 Prozent, wobei Ceva um 624,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance in Branchen- und Sektorenvergleich erhält Ceva ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten wurden 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten zu Ceva abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Ceva. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 45 USD, was einer potenziellen Steigerung um 118,23 Prozent vom letzten Schlusskurs (20,62 USD) entspricht. Daher erhält die Ceva-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Die Dividendenrendite von Ceva beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich dazu hat die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche eine Dividendenrendite von 2,17 Prozent, was zu einer Differenz von -2,17 Prozent zur Ceva-Aktie führt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Ceva in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie geben Aufschluss darüber, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Ceva deutlich weniger als normal diskutiert, und es lässt sich eine abnehmende Aufmerksamkeit feststellen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.