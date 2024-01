Ceva Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Ceva-Aktie wurde in den letzten 12 Monaten von Analysten insgesamt 1 mal mit "Gut" und 0 mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Langfristig erhielt der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Ceva. Die Analysten befassen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 20,67 USD und erwarten eine Entwicklung von 117,71 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 45 USD ergibt. Dies wird als positive Entwicklung betrachtet, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt der Ceva-Aktie negativ bewertet werden. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 22,65 USD, während der letzte Schlusskurs bei 20,67 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 21,96 USD, ebenfalls deutlich unter dem Schlusskurs (-5,87 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ceva also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Negative Diskussionen wurden praktisch nicht verzeichnet, während die Anleger überwiegend neutral oder positiv eingestellt waren. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut".

Die Diskussionen im Internet zeigen langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf Ceva, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.