Ceva Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen misst. Der RSI der Ceva liegt bei 61,54, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 68, was ebenfalls als "neutral" betrachtet wird. Somit wird für diese Kategorie insgesamt die Einstufung "neutral" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ceva-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 22,52 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 19,67 USD eine Abweichung von -12,66 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 21,87 USD unter dem aktuellen Kurs und weist eine Abweichung von -10,06 Prozent auf. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "schlecht"-Rating.

Beim Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Rendite von Ceva von -5,06 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 10 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 41,9 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet, liegt Ceva mit 46,95 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Ceva in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls positive Signale, was zu einem "gut"-Rating führt. Auch die steigende Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen über Ceva lassen die Aktie insgesamt ein "gut"-Rating erhalten.