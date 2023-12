Ceva Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die aktuelle Situation von Ceva wird durch verschiedene Kennzahlen bewertet. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ceva einen Wert von 5624,25 auf, was 7949 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen der Branche, die mit 69,88 bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ceva-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 23,79 USD lag. Am letzten Handelstag betrug der Schlusskurs 22,51 USD, was einem Unterschied von -5,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Rahmen der kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung aufgrund des 50-Tages-Durchschnitts von 20,04 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Ceva in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.