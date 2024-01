Ceva Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die technische Analyse der Ceva-Aktie zeigt einen aktuellen Kurs von 20,45 USD, was einer Entfernung von -10,39 Prozent vom GD200 (22,82 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 21,86 USD, was einem Abstand von -6,45 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird.

In Bezug auf Analystenbewertungen erhielt die Ceva-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 "Gut"-Bewertung und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 45 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 120,05 Prozent bedeutet. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet.

Die Stimmungs- und Diskussionsanalyse ergibt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigte keine signifikante Veränderung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Ceva-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien ergibt, dass in den letzten Tagen überwiegend positive Diskussionen über das Unternehmen geführt wurden, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Ceva-Aktie somit von der Redaktion ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.