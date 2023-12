Cettire Ltd Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Cettire-Aktie war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Negative Diskussionen waren kaum zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral aufgenommen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Cettire daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 38,46 und der RSI25 liegt bei 50,52, was zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral" führt.

In den sozialen Medien war in letzter Zeit eine Zunahme an negativen Kommentaren über Cettire zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie ist auch weniger im Fokus der Anleger, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cettire-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,57 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,96 AUD liegt, was einer positiven Entwicklung von 15,18 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund eines gleitenden Durchschnitts von 2,89 AUD und einem letzten Schlusskurs auf ähnlichem Niveau.

Insgesamt erhält die Cettire-Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund der überwiegend positiven Stimmung und der positiven charttechnischen Entwicklung.