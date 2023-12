Cettire Ltd Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Cettire wird aufgrund der technischen Analyse derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,53 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2,76 AUD) um +9,09 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 2,89 AUD, was einer Abweichung von -4,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 75,68 Punkte, was bedeutet, dass die Cettire momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,17, was bedeutet, dass Cettire weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer abweichenden Einstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktienkursen. Die Analyse von Cettire auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare, aber in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Cettire hin zum Negativen festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung des Stimmungsbildes als "Schlecht". In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Cettire daher insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".