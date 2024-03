Cettire Ltd Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die technische Analyse der Cettire-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 3,16 AUD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 4,06 AUD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +28,48 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 3,9 AUD, was einer Differenz von +4,1 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Cettire-Aktie beträgt 44,44 und der RSI25 beläuft sich auf 64,81. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" für beide Zeiträume. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Cettire ist insgesamt sehr positiv, basierend auf Diskussionen in Foren und sozialen Medien. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Das langfristige Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktien von Cettire zeigen ebenfalls eine positive Einschätzung. Die Diskussionsintensität war hoch, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, während die Rate der Stimmungsänderung gering war und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Cettire-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" verliehen.