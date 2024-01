Cettire Ltd Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

In den letzten zwei Wochen gab es eher neutrale Diskussionen und Interaktionen über Cettire in den sozialen Medien, die das Anleger-Sentiment beeinflusst haben. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen waren es jedoch hauptsächlich negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cettire-Aktie mit einem Wert von 44,44 derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25-Wert von 58 deutet darauf hin, dass die Aktie als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität der Diskussionen über Cettire im Durchschnitt liegt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Im Hinblick auf die technische Analyse erhält Cettire eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,6 AUD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 2,92 AUD, was einer Abweichung von +12,31 Prozent entspricht. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) führt jedoch zu einer "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Kurs von 2,92 AUD auf ähnlichem Niveau liegt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.