Certara Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Certara als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Certara-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 31,47, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 29,03, der eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Bei Certara gab es in den letzten zwei Wochen besonders positive Diskussionen. An zehn Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Sentiment verstärken oder verändern. Bei Certara wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Insgesamt wird also ein "Neutral"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild festgestellt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Certara-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 17,92 USD, während der letzte Schlusskurs bei 17,74 USD liegt, was einer Abweichung von -1 Prozent entspricht. Auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts wird hingegen ein "Gut"-Rating vergeben, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung für die Certara-Aktie auf Basis der technischen Analyse.