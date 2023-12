Cerro Grande Mining Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Cerro Grande Mining: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Dividende von Cerro Grande Mining liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,68 %) als niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" aufgrund der Differenz von 3,68 Prozentpunkten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft, da weder positive noch negative Tendenzen in den sozialen Medien zu erkennen waren. Ebenso konnte keine signifikante Veränderung in der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cerro Grande Mining daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Cerro Grande Mining-Aktie zeigt, dass diese bei -50 Prozent im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer Bewertung von "Schlecht" (-50 Prozent). Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Cerro Grande Mining mit einer Rendite von -50 Prozent mehr als 39 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -11,45 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Cerro Grande Mining mit 38,55 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" bewertet.