Cerro Grande Mining Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die technische Analyse der Cerro Grande Mining zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,005 CAD 50 Prozent unter dem GD200 (0,01 CAD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 0,01 CAD, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet, da der Abstand -50 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs der Cerro Grande Mining als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Cerro Grande Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -38,7 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von -11,3 Prozent hatte, liegt die Cerro Grande Mining 38,7 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Cerro Grande Mining ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen geäußert wurden und der Meinungsmarkt sich besonders mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Somit ergibt sich eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten darauf hin, dass die Aktivität der Cerro Grande Mining-Aktie durchschnittlich ist und nur geringe Stimmungsänderungen verzeichnet. Daher wird die Gesamtbewertung in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.