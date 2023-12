Cerro Grande Mining Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Dividendenrendite von Cerro Grande Mining liegt momentan bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,83 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch vermehrt positive Themen über das Unternehmen Cerro Grande Mining diskutiert. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Cerro Grande Mining wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut unserer Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Cerro Grande Mining in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse ist die Cerro Grande Mining mit einem Kurs von 0,005 CAD derzeit -50 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -50 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.