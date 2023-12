Cerro Grande Mining Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Aktienkurs von Cerro Grande Mining hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" einer Unterperformance von 38,52 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" wird mit -11,48 Prozent angegeben, und Cerro Grande Mining liegt aktuell 38,52 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Cerro Grande Mining in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewertet und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" einschätzt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Aktienkurs von Cerro Grande Mining mit 0,005 CAD derzeit -50 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls -50 Prozent, weshalb auch in diesem Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung erfolgt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Cerro Grande Mining lassen eine durchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung erkennen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Cerro Grande Mining, die von einer eher negativen Rendite und einer schlechten technischen Analyse bis hin zu einer positiven Stimmungslage in den sozialen Netzwerken reicht.