Cerrado Gold Aktie: Tut sie es schon wieder?

Das Internet kann maßgeblich dazu beitragen, Stimmungen in Bezug auf Aktien zu verstärken oder sogar zu verändern. Anhand der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung lassen sich neue Einschätzungen für Aktien ableiten. In Bezug auf Cerrado Gold wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cerrado Gold-Aktie ergibt einen Wert von 62 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich mit einem Wert von 53,06 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt die RSI-Bewertung zu einem "Neutral"-Rating für Cerrado Gold.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Cerrado Gold derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,75 CAD, während der Kurs der Aktie (0,6 CAD) um -20 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,63 CAD führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Cerrado Gold von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung.