Cerrado Gold Aktie: Ist es vollbracht?

In den letzten Wochen gab es bei Cerrado Gold keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Die Stimmung ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Cerrado Gold daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Cerrado Gold veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Cerrado Gold-Aktie um -18,92 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cerrado Gold-Aktie liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cerrado Gold.