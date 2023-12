Cerrado Gold Aktie: Immer mit der Ruhe

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich negativ gegenüber Cerrado Gold eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und sieben negative Tage, und an zwei Tagen war keine eindeutige Richtung zu erkennen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Cerrado Gold daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt einen Wert von 0,76 CAD für die Cerrado Gold-Aktie, während der letzte Schlusskurs bei 0,64 CAD lag, was einer Abweichung von -15,79 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt jedoch nur eine geringe Abweichung von 0 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Cerrado Gold auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ebenfalls ein negatives Bild. Die Stimmungslage der Anleger trübte sich zunehmend ein, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm ab. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Cerrado Gold-Aktie.

Abschließend zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis, dass Cerrado Gold weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem abschließenden "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält Cerrado Gold somit überwiegend negative Bewertungen in Bezug auf Anlegerstimmung, technische Analyse, Sentiment und Buzz sowie den Relative-Strength-Index.

