Cerillion Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Aktienkurs von Cerillion hat im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 9,53 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -12,86 Prozent erreichte, übertrifft Cerillion mit einer Rendite von 22,4 Prozent deutlich die Erwartungen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

Die Dividendenrendite von Cerillion beträgt derzeit 0,92 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Software"-Branche weist eine Dividendenrendite von 13,15 auf, was zu einer Differenz von -12,23 Prozent im Vergleich zu Cerillion führt. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine neutrale Einschätzung und Stimmung in Bezug auf Cerillion. Es wurden weder überwiegend positive noch negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Analysten bewerten die Cerillion-Aktie derzeit positiv mit einem Rating von "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Kurzfristig gesehen, liegen innerhalb eines Monats 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 1587,5 GBP hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 9,48 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Cerillion eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.