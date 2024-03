Cerillion Aktie: Was macht der Markt?

Die Cerillion-Aktie wird in einer technischen Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +10,08 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1510 GBP. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -2,23 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Cerillion zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 69,57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 64,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0,73 Prozent und liegt damit 12,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Cerillion-Aktie erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich zeigt die Cerillion-Aktie eine Rendite von 30,97 Prozent, was mehr als 38 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur Gesamtbranche "Software" liegt die Rendite mit 35,16 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.