Cerillion Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Basierend auf diesem Wert von 34,89 ist Cerillion im Vergleich zur Branche "Software" deutlich unterbewertet, da das Branchen-KGV bei 95 liegt. Dies entspricht einer Differenz von 63 Prozent, weshalb wir den Titel als "Gut"-Empfehlung einstufen.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,73 Prozent und liegt damit 12,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 13,25). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Cerillion daher als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu ermitteln, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Cerillion-Aktie beträgt 1344,55 GBP, was 16,02 Prozent über dem letzten Schlusskurs (1560 GBP) liegt, wodurch Cerillion eine "Gut"-Bewertung erhält. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1539,4 GBP, was einer Abweichung von +1,34 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Cerillion basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.