Ceridian HCM Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Aktie von Ceridian Hcm wird momentan unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Aktie bei 63,15 USD und ist damit um -5,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -6,68 Prozent beträgt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie also für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In fundamentalen Aspekten betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ceridian Hcm aktuell bei 369,78, was über dem Branchendurchschnitt von 53,75 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index (RSI) ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung der Aktie von Ceridian Hcm. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 85,52, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 mit 64,18 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Ceridian Hcm wird ebenfalls analysiert, wobei in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negative Bewertungen in sozialen Medien zu finden waren. Andererseits wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft. Zusätzlich wurden 6 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Empfehlung führt.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Analyse der verschiedenen Aspekte der Aktie von Ceridian Hcm zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.