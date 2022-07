Ceridian HCM Aktie: Was ist hier nur passiert?

Am 19.07.2022, 06:58 Uhr notiert die Aktie Ceridian Hcm an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 49.62 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Anwendungssoftware".

Unsere Analysten haben Ceridian Hcm nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Ceridian Hcm in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Ceridian Hcm haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Ceridian Hcm bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Ceridian Hcm. Es gab insgesamt vier positive und sieben negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Ceridian Hcm daher eine "Hold"-Einschätzung. Weitere Auswertungsmodelle haben zwei Handelssignale für Ceridian Hcm identifiziert. Bezogen auf dieses Kriterium liegt daher eine "Hold" Bewertung vor. Insgesamt erhält Ceridian Hcm von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Ceridian Hcm-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Buy", 4 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Ceridian Hcm-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ceridian Hcm vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 92,6 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 87,68 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (49,34 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Ceridian Hcm somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.