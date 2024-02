Ceridian HCM Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen aufeinander bezieht. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und alles dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI-Wert der Dayforce liegt bei 29,99, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 34,28 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Dayforce-Aktie somit eine Bewertung von "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Für die Dayforce wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb das Sentiment und Buzz-Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch positiv zugenommen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Analysten schätzen die Dayforce-Aktie langfristig als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Von diesen Bewertungen waren 3 positiv, 1 neutral und keine negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 80 USD, was einer Erwartung von 9,2 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Dayforce-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 67,8 USD. Der letzte Schlusskurs von 73,26 USD weicht somit um +8,05 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (68,02 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit +7,7 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die Dayforce-Aktie daher in der technischen Analyse als "Gut" bewertet.