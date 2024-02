Ceridian HCM Aktie: Quo vadis?

Die Stimmung und Diskussion über die Dayforce-Aktie war im vergangenen Monat neutral, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen blieb im Durchschnitt, was zu einem neutralen Rating führt. Daher erhält die Dayforce-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Dayforce in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 7 schlechte Signale und 0 gute Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Dayforce-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem neutralen Rating führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt drei gute, eine neutrale und keine schlechte Bewertung für die Dayforce-Aktie abgegeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch das mittlere Kursziel von 80 USD zeigt eine positive Entwicklung von 12,26 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung durch institutionelle Analysten führt.