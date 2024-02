Ceridian HCM Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Dayforce-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 39 und erhält damit eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 34,36 führt zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers.

Analysten haben Dayforce in den letzten 12 Monaten 3-mal mit "Gut", 1-mal mit "Neutral" und 0-mal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Für den aktuellen Kurs von 73,69 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 8,56 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 80 USD, was als positive Einschätzung angesehen wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Dayforce als überbewertet eingestuft, da das KGV mit 375,17 um 596 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Software" von 53,86. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Dayforce in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,22 Prozent, was eine Underperformance von -1,48 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Software"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Dayforce 248,94 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.