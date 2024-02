Cerevel Therapeutics Holdings Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Cerevel Therapeutics befindet sich derzeit -2,59 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Im Gegensatz dazu liegt die Bewertung auf Basis der vergangenen 200 Tage bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +33,24 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht also für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cerevel Therapeutics diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cerevel Therapeutics-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 80 und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung, da die Aktie als überkauft gilt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis mit 63,31 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Cerevel Therapeutics basierend auf dem RSI.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 4 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 31,6 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -22,8 Prozent vom letzten Schlusskurs fallen könnte. Daher wird die Empfehlung als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält Cerevel Therapeutics somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.