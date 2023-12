Cerevel Therapeutics Holdings Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Cerevel Therapeutics-Aktie zeigt laut technischer Analyse eine positive Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie liegt für die letzten 200 Handelstage bei 27,38 USD, während der letzte Schlusskurs bei 41,32 USD lag, was einer Abweichung von +50,91 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (28,17 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+46,68 Prozent), was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf Analysteneinschätzungen erhielt die Cerevel Therapeutics-Aktie in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 3 neutrale und keine negativen Bewertungen. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie laut Analysten als "Neutral", mit einem durchschnittlichen Kursziel von 31,6 USD. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 41,32 USD könnte die Aktie laut Analysten um -23,52 Prozent fallen, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung seitens der Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bezüglich Cerevel Therapeutics waren. Auch die aktuelle Stimmung ist positiv, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet die Aktie insgesamt als "Gut".

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Cerevel Therapeutics eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität und eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Rate der Stimmungsänderung, was zu einem insgesamt "Gut"-Wert führt.