Cerevel Therapeutics Holdings Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Cerevel Therapeutics-Aktie wird in einer technischen Analyse positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 28,24 USD, während der aktuelle Kurs bei 42,26 USD liegt, was einer Abweichung von +49,65 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 32,05 USD über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von +31,86 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Aktie von Cerevel Therapeutics wird ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet ergeben ein langfristiges Stimmungsbild. Die Aktivität in Bezug auf die Aktie ist unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmung ein "Schlecht"-Rating zugeordnet.

Die Einschätzungen von Analysten der letzten zwölf Monate ergeben 4 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 31,6 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um -25,22 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Cerevel Therapeutics eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die Stimmung der Anleger wird ebenfalls berücksichtigt, wobei sowohl positive als auch neutrale Themen auf sozialen Plattformen zu finden sind. Die überwiegend positiven Kommentare führen zu einer "Gut"-Einstufung, während die neutralen Themen zu einer "Neutral"-Bewertung führen. Insgesamt wird die Stimmung bezüglich der Aktie von Cerevel Therapeutics als "Gut" eingestuft.