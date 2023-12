Cerevel Therapeutics Holdings Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Cerevel Therapeutics-Aktie beträgt aktuell 3, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. In den letzten 25 Handelstagen lag der RSI ebenfalls im überverkauften Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare zu Cerevel Therapeutics, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht erhält die Cerevel Therapeutics-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergaben überwiegend "Gut"-Bewertungen. Allerdings zeigt die jüngste Analyse einen größeren Anteil an "Neutral"-Bewertungen und ein durchschnittliches Kursziel von 31,6 USD, was auf ein Abwärtspotenzial von -23,49 Prozent hinweist.

Insgesamt erhält Cerevel Therapeutics somit ein "Neutral"-Rating basierend auf den verschiedenen Analyseergebnissen.