Cerevel Therapeutics Holdings Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die technische Analyse der Cerevel Therapeutics-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 31,34 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 41,88 USD, was einem Unterschied von +33,63 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 41,93 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (-0,12 Prozent) auf ähnlichem Niveau liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 3 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist daher "Gut". Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, und aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 30,67 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um -26,77 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhalten die Analysten daher ein "Neutral"-Rating für Cerevel Therapeutics.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cerevel Therapeutics liegt bei 2,3, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,64 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich sagen, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufgewiesen hat und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Cerevel Therapeutics in diesem Punkt eine Einstufung von "Neutral".