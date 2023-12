Cerevel Therapeutics Holdings Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Cerevel Therapeutics als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cerevel Therapeutics-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 11,54 und ein Wert für den RSI25 von 4,64. Beide Werte deuten auf eine "Gut"-Einstufung hin, was zu einem Gesamtranking "Gut" auf Basis des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität der Aktie war ebenfalls höher als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten ebenfalls auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie hin. In den letzten Wochen wurden insgesamt viele positive Meinungen geäußert, und auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Informationen wird die Aktie von Cerevel Therapeutics als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 27,7 USD, während der letzte Schlusskurs bei 42,3 USD liegt. Dies deutet auf eine deutliche Überbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 29,7 USD, auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Cerevel Therapeutics auf Basis des RSI, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen wird.