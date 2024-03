Cerevel Therapeutics Holdings Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Cerevel Therapeutics hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Cerevel Therapeutics. Die durchschnittliche Kursprognose von 29,5 USD ergibt ein Abwärtspotential von -28,52 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Cerevel Therapeutics daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren. Es gab 12 positive und zwei negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Cerevel Therapeutics daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob das Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass Cerevel Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigten jedoch in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Cerevel Therapeutics, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Aktie war auch weniger im Fokus der Anleger, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating von der Redaktion.