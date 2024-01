Cerespo Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Cerespo liegt bei 13,79, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 58,77, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Cerespo auf 887,65 JPY, während der aktuelle Kurs bei 851 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 861,3 JPY, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden Kriterien wie die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Cerespo zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen rund um Cerespo auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Cerespo bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.