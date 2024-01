Cerespo Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für die Cerespo-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 23, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Cerespo.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Cerespo ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cerespo-Aktie derzeit -2,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage -5,58 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral" Einschätzung für die beiden Zeiträume führt.