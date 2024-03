Cerespo Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage darüber treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 55 für die Cerespo-Aktie, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 47,47 darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cerespo wurde in den sozialen Medien diskutiert, aber es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Cerespo, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Cerespo festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cerespo bei 882,84 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 899 JPY erreicht hat. Dies führt zur Bewertung "Neutral". Zudem weist der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 879,98 JPY auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Cerespo somit in allen analysierten Bereichen ein "Neutral"-Rating.